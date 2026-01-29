Скидки
«Я бы не отказался». Ферреро — о возможной работе с Янником Синнером

«Я бы не отказался». Ферреро — о возможной работе с Янником Синнером
Хуан-Карлос Ферреро и Янник Синнер
Комментарии

Бывший тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро высказался о возможной работе со второй ракеткой мира Янником Синнером. Он не исключил совместную деятельность с итальянцем в будущем.

«Если бы Синнер мне позвонил? Я бы не отказался. Если бы он предложил мне такую возможность, я бы задумался», — приводит слова Ферреро Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием. Перед сезоном Хуан-Карлос прекратил сотрудничество с Карлосом Алькарасом.

Комментарии
