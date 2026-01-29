Арина Соболенко вышла в финал Australian Open — 2026, победив Элину Свитолину

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Соболенко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Свитолиной два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).