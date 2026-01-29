Скидки
Теннис

Арина Соболенко — Элина Свитолина, результат матча 29 января 2026, счет 2:0, полуфинал Australian Open 2026

Арина Соболенко вышла в финал Australian Open — 2026, победив Элину Свитолину
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале она обыграла украинку Элину Свитолину (12-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Соболенко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Свитолиной два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

