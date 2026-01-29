Скидки
Теннис

Арина Соболенко повторила достижение Граф и Хингис после выхода в финал AO-2026

Арина Соболенко
Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко повторила достижение Штеффи Граф и Мартины Хингис после победы над Элиной Свитолиной в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Она стала лишь третьим игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в семь и более подряд финалов на ТБШ на харде.

Сегодня, 29 января, Соболенко обыграла 12-ю ракетку мира Свитолину со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время представительница Беларуси не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

В финале Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в матче Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

