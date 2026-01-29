Арина Соболенко повторила достижение Граф и Хингис после выхода в финал AO-2026

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко повторила достижение Штеффи Граф и Мартины Хингис после победы над Элиной Свитолиной в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Она стала лишь третьим игроком в Открытой эре, которому удалось выйти в семь и более подряд финалов на ТБШ на харде.

Сегодня, 29 января, Соболенко обыграла 12-ю ракетку мира Свитолину со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время представительница Беларуси не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В финале Арина Соболенко сыграет с сильнейшей в матче Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).