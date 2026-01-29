Скидки
Арина Соболенко в четвёртый раз подряд сыграет в финале Australian Open

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open четвёртый год подряд. В полуфинале AO-2026 она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Соболенко побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана, в 2024-м — китаянку Чжэн Циньвэнь. В 2025 году Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз.

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

