Арина Соболенко в четвёртый раз подряд сыграет в финале Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open четвёртый год подряд. В полуфинале AO-2026 она одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:2, 6:3.

Соболенко побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана, в 2024-м — китаянку Чжэн Циньвэнь. В 2025 году Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз.

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).