Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко и Свитолина не пожали друг другу руки после полуфинала на Australian Open — 2026

Соболенко и Свитолина не пожали друг другу руки после полуфинала на Australian Open — 2026
Комментарии

29 января в Мельбурне прошла встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч завершился победой Соболенко со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

После окончания матча теннисистки не пожали друг другу руки. Стоит отметить, что перед началом поединка на большом экране на корте появилось предупреждение, что в конце матча не будет рукопожатия. С 2022 года украинки не жмут руки соперницам из России и Беларуси.

Фото: Кадр из трансляции

За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Материалы по теме
Фото
Судья забрала очко у Соболенко в матче со Свитолиной на AO за протяжный крик при срыве
Арина Соболенко в четвёртый раз подряд сыграет в финале Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android