Соболенко и Свитолина не пожали друг другу руки после полуфинала на Australian Open — 2026
Поделиться
29 января в Мельбурне прошла встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч завершился победой Соболенко со счётом 6:2, 6:3.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
После окончания матча теннисистки не пожали друг другу руки. Стоит отметить, что перед началом поединка на большом экране на корте появилось предупреждение, что в конце матча не будет рукопожатия. С 2022 года украинки не жмут руки соперницам из России и Беларуси.
Фото: Кадр из трансляции
За титул на Australian Open — 2026 Арина Соболенко поборется с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:32
-
13:27
-
13:14
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:05
-
11:51
-
11:29
-
11:11
-
10:50
-
10:45
-
10:34
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:14
-
09:13
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:00
-
08:00
-
07:00