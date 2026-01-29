Пегула — Рыбакина: казахстанская теннисистка взяла 1-й сет в полуфинале AO-2026
Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина взяла стартовый сет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3 она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (шестой номер рейтинга).
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Матч длится уже 33 минуты. За это время Рыбакиной удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки, но и не выполнила ни одной подачи навылет. Пегула записала на свой счёт один эйс.
Сильнейшая в этом матче сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
