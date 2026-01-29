Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пегула — Рыбакина: казахстанская теннисистка взяла 1-й сет в полуфинале AO-2026

Пегула — Рыбакина: казахстанская теннисистка взяла 1-й сет в полуфинале AO-2026
Елена Рыбакина
Комментарии

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина взяла стартовый сет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3 она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (шестой номер рейтинга).

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		1
6 		0
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч длится уже 33 минуты. За это время Рыбакиной удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки, но и не выполнила ни одной подачи навылет. Пегула записала на свой счёт один эйс.

Сильнейшая в этом матче сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Рыбакина в сете от финала АO-2026! Там её уже ждёт Соболенко, а Звонарёва уступила. LIVE!
Live
Рыбакина в сете от финала АO-2026! Там её уже ждёт Соболенко, а Звонарёва уступила. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android