Пегула — Рыбакина: казахстанская теннисистка взяла 1-й сет в полуфинале AO-2026

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина взяла стартовый сет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3 она оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (шестой номер рейтинга).

Матч длится уже 33 минуты. За это время Рыбакиной удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки, но и не выполнила ни одной подачи навылет. Пегула записала на свой счёт один эйс.

Сильнейшая в этом матче сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.