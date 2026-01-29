Ферреро заявил о восстановлении отношений с Алькарасом

Бывший тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро высказался о возобновлении дружеского диалога с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Он вновь подчеркнул, что финансовый вопрос не является причиной прекращения их сотрудничества.

«Мы поприветствовали друг друга по-дружески. Подождали, пока эмоции улягутся, а потом поговорили. Это очень помогло мне почувствовать себя лучше.

Из всего сказанного [об их расставании] меня больше всего задела тема денег, потому что решение было принято не из-за этого. Мы не смогли договориться по контракту. На этом всё и закончилось, не более того. Я всегда говорил ему всё прямо, так, как видел. Это были советы и предупреждения. Вокруг него много людей с разными мнениями, и он не принимает решения в одиночку», — приводит слова Ферреро Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.