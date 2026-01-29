Скидки
Соболенко стала третьей теннисисткой в истории с четырьмя подряд финалами Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось выйти в четыре финала подряд на Открытом чемпионате Австралии.

До Соболенко это удавалось швейцарке Мартине Хингис (шесть финалов подряд с 1997 по 2002 год) и австралийке Ивонн Гулагонг (1971-1976).

Соболенко побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана, в 2024-м — китаянку Чжэн Циньвэнь. В 2025 году Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз.

