Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Елена Рыбакина, результат матча 29 января 2026, счет 0:2, полуфинал Australian Open — 2026

Елена Рыбакина пробилась в финал Australian Open — 2026, где её ждёт Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Комментарии

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3, 7:6 (9:7) она переиграла американскую спортсменку Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга). Казахстанская спортсменка не реализовала три матч-бола на подаче соперницы при счёте 5:3 в свою пользу.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Матч длился 1 час 40 минут. За это время Рыбакиной удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 10 возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила пять подач навылет. Пегула записала на свой счёт два эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Елена Рыбакина сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
«Благодарна за всё, что у меня есть». Соболенко — после выхода в финал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android