Елена Рыбакина пробилась в финал Australian Open — 2026, где её ждёт Арина Соболенко

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:3, 7:6 (9:7) она переиграла американскую спортсменку Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга). Казахстанская спортсменка не реализовала три матч-бола на подаче соперницы при счёте 5:3 в свою пользу.
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
Матч длился 1 час 40 минут. За это время Рыбакиной удалось реализовать 4 брейк-пойнта из 10 возможных. Она не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила пять подач навылет. Пегула записала на свой счёт два эйса и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Елена Рыбакина сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
- 29 января 2026
