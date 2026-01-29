Хуан-Карлос Ферреро: если Алькарас выиграет Australian Open, я буду очень рад

Бывший тренер Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро выразил надежду на то, что первая ракетка мира завоюет трофей Открытого чемпионата Австралии — 2026. Испанец вышел в полуфинал, где сразится с Александром Зверевым (Германия, 3).

«Между нами есть взаимная симпатия, мы пережили великолепные моменты и достигли очень важных целей. Дружба жива. Если Карлос выиграет Australian Open, я буду очень рад, и желаю ему и всей его команде всего самого лучшего», — приводит слова Ферреро Corriere dello Sport.

Ранее стало известно, что Ферреро начал работу с молодым испанским гольфистом Анхелем Айорой. Они будут работать над психологической стороной выступлений и профессиональным развитием.