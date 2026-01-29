Скидки
Арина Соболенко в третий раз вышла в финал Australian Open без потери сета

Арина Соболенко в третий раз вышла в финал Australian Open без потери сета
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026 без потери сета.

Финал 2026 года станет для Соболенко четвёртым в Мельбурне. Единственный раз, когда белоруска потеряла сет на пути к финалу, пришёлся на 2025 год. Тогда она проиграла партию россиянке Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале.

Больше раз выйти в финалы AO без потери сета удавалось лишь двум теннисисткам в истории — немке Штеффи Граф и австралийке Ивонн Гулагонг (обе — по четыре).

Соболенко побеждала на Australian Open в 2023 и 2024 годах. В 2023-м в финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана, в 2024-м — китаянку Чжэн Циньвэнь. В 2025 году Соболенко проиграла американке Мэдисон Киз.

