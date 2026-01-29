Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На AO объявляли, что Соболенко и Свитолина не пожмут руки, с россиянками такого не было

На AO объявляли, что Соболенко и Свитолина не пожмут руки, с россиянками такого не было
Комментарии

29 января в Мельбурне прошла встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч завершился победой Соболенко со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

До начала матча на большом экране на корте появилось предупреждение, что в конце матча не будет рукопожатия, и попросили отнестись к этому с пониманием. С 2022 года украинки не жмут руки соперницам из России и Беларуси.

Интересно, что в третьем и четвёртом кругах Свитолина играла с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой соответственно, но перед матчами с ними подобного предупреждения организаторы не делали.

Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
Избранный контент о спорте – в условиях ограничения интернета
«Чемпионат» в мессен
Материалы по теме
Фото
Соболенко и Свитолина не пожали друг другу руки после полуфинала на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android