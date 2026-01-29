На AO объявляли, что Соболенко и Свитолина не пожмут руки, с россиянками такого не было
29 января в Мельбурне прошла встреча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Украины Элиной Свитолиной (12-й номер рейтинга WTA). Матч завершился победой Соболенко со счётом 6:2, 6:3.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
До начала матча на большом экране на корте появилось предупреждение, что в конце матча не будет рукопожатия, и попросили отнестись к этому с пониманием. С 2022 года украинки не жмут руки соперницам из России и Беларуси.
Интересно, что в третьем и четвёртом кругах Свитолина играла с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой соответственно, но перед матчами с ними подобного предупреждения организаторы не делали.
