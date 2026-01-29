Рыбакина повторила достижение Соболенко, выйдя в финал Итогового турнира, а затем и AO
Поделиться
Казахстанская теннисистка пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала третьей теннисисткой за последнее десятилетие, которой сначала удалось выйти в финал Итогового турнира WTA, а затем и в финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее такое удавалось первой ракетке мира Арине Соболенко (2022-2023, 2025-2026) и датчанке, бывшей теннисистке Каролине Возняцки (2017-2018).
Сегодня, 29 января, Рыбакина одержала победу в полуфинале АО-2026. Со счётом 6:3, 7:6 (9:7) она переиграла американскую спортсменку Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга).
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Елена Рыбакина сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
16:19
-
16:17
-
16:01
-
15:52
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:18
-
15:06
-
15:04
-
14:36
-
14:17
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:32
-
13:27
-
13:14
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:05
-
11:51
-
11:29
-
11:11
-
10:50
-
10:45
-
10:34
-
10:14
-
10:06