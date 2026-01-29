Скидки
Рыбакина повторила достижение Соболенко, выйдя в финал Итогового турнира, а затем и AO

Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала третьей теннисисткой за последнее десятилетие, которой сначала удалось выйти в финал Итогового турнира WTA, а затем и в финал Открытого чемпионата Австралии. Ранее такое удавалось первой ракетке мира Арине Соболенко (2022-2023, 2025-2026) и датчанке, бывшей теннисистке Каролине Возняцки (2017-2018).

Сегодня, 29 января, Рыбакина одержала победу в полуфинале АО-2026. Со счётом 6:3, 7:6 (9:7) она переиграла американскую спортсменку Джессику Пегулу (шестой номер рейтинга).

Елена Рыбакина сразится в финале соревнований с первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь), которая ранее была сильнее представительницы Украины Элины Свитолиной (12-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Елена Рыбакина пробилась в финал Australian Open — 2026, где её ждёт Арина Соболенко
