«Всплыли флешбэки». Рыбакина высказалась о нервной концовке полуфинала AO-2026

Елена Рыбакина
Казахстанская теннисистка пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина на тай-брейке обыграла шестую строчку рейтинга американку Джессику Пегулу. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Это было очень-очень нервно. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла. Кажется, это был самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. И вот, знаете, всплыли такие флешбэки», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В 2024 году в Мельбурне Рыбакина сыграла самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. Он случился во встрече второго круга против Анны Блинковой. Представительница России тогда забрала тай-брейк со счётом 22:20.

Рыбакина повторила достижение Соболенко, выйдя в финал Итогового турнира, а затем и AO
