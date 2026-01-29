«Всплыли флешбэки». Рыбакина высказалась о нервной концовке полуфинала AO-2026
Поделиться
Казахстанская теннисистка пятая ракетка мира Елена Рыбакина прокомментировала исход полуфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026. Рыбакина на тай-брейке обыграла шестую строчку рейтинга американку Джессику Пегулу. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Это было очень-очень нервно. Пару лет назад у меня здесь был эпический тай-брейк, и я его проиграла. Кажется, это был самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. И вот, знаете, всплыли такие флешбэки», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В 2024 году в Мельбурне Рыбакина сыграла самый длинный тай-брейк в истории женского тенниса. Он случился во встрече второго круга против Анны Блинковой. Представительница России тогда забрала тай-брейк со счётом 22:20.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
16:19
-
16:17
-
16:01
-
15:52
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:18
-
15:06
-
15:04
-
14:36
-
14:17
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:32
-
13:27
-
13:14
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:29
-
12:26
-
12:05
-
11:51
-
11:29
-
11:11
-
10:50
-
10:45
-
10:34
-
10:14
-
10:06