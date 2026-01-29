Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026: Арина Соболенко или Елена Рыбакина?

Сегодня, 29 января, прошли матчи 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. По итогам встреч была сформирована пара финалисток турнира, в матче за титул сразятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и пятая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионкой Australian Open — 2026?

Действующей чемпионкой соревнования является девятая ракетка мира американка Мэдисон Киз. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко. Киз вылетела с AO-2026, потерпев поражение от соотечественницы Джессики Пегулы в четвёртом круге.

