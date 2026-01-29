Елена Рыбакина высказалась о выходе на Арину Соболенко в финале Australian Open

Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина вспомнила финал Открытого чемпионата Австралии — 2023, где она проиграла Арине Соболенко. Спортсменки вновь сойдутся в решающем матче на том же турнире спустя три года.

— В финале 2023 года ты уже играла против Арины и теперь снова встретишься с ней.

— Да, это был отличный матч, настоящая борьба. Думаю, в конце она сыграла немного лучше. Она абсолютно заслуженно выиграла тот матч. Хочу получить удовольствие от финала — это точно. Надеюсь, что буду подавать лучше, чем сегодня, и это мне поможет. Я очень рада, что сыграю в этом финале», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Ранее Елена Рыбакина в полуфинале АО-2026 на тай-брейке обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).