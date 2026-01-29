Скидки
Елена Рыбакина высказалась о выходе на Арину Соболенко в финале Australian Open

Елена Рыбакина высказалась о выходе на Арину Соболенко в финале Australian Open
Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Комментарии

Казахстанская теннисистка, пятая ракетка мира Елена Рыбакина вспомнила финал Открытого чемпионата Австралии — 2023, где она проиграла Арине Соболенко. Спортсменки вновь сойдутся в решающем матче на том же турнире спустя три года.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— В финале 2023 года ты уже играла против Арины и теперь снова встретишься с ней.
— Да, это был отличный матч, настоящая борьба. Думаю, в конце она сыграла немного лучше. Она абсолютно заслуженно выиграла тот матч. Хочу получить удовольствие от финала — это точно. Надеюсь, что буду подавать лучше, чем сегодня, и это мне поможет. Я очень рада, что сыграю в этом финале», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Ранее Елена Рыбакина в полуфинале АО-2026 на тай-брейке обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу. Счёт — 6:3, 7:6 (9:7).

