Елена Рыбакина вернётся в топ-3 рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднимется на третью строчку мирового рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026. В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Рыбакина начала Открытый чемпионат Австралии с пятой строчки рейтинга. Она обойдёт американок Аманду Анисимову и Кори Гауфф. Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата финала. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере 26-летней представительницы Казахстана.

В финале Australian Open — 2026 Елена Рыбакина сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.