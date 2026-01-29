Скидки
Теннис

Елена Рыбакина вернётся в топ-3 рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднимется на третью строчку мирового рейтинга WTA после выхода в финал Australian Open — 2026. В полуфинале она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:6 (9:7).

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Рыбакина начала Открытый чемпионат Австралии с пятой строчки рейтинга. Она обойдёт американок Аманду Анисимову и Кори Гауфф. Елена станет третьей ракеткой мира вне зависимости от результата финала. Третья строчка — лучшая рейтинговая позиция в карьере 26-летней представительницы Казахстана.

В финале Australian Open — 2026 Елена Рыбакина сразится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Елена Рыбакина высказалась о выходе на Арину Соболенко в финале Australian Open
