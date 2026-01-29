Скидки
Елена Рыбакина, Australian Open — 2026: результаты матчей на 29 января, следующий соперник, путь до титула

Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 29 января, следующий соперник, путь до титула
Елена Рыбакина
Комментарии

Сегодня, 29 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела предпоследний матч на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. Она вышла в финал. «Чемпионат» публикует результаты и турнирный путь казахстанской спортсменки до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;
1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2;
1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3;
1/8 финала: Елена Рыбакина — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3;
1/4 финала: Елена Рыбакина — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 7:5, 6:1.
1/2 финала: Елена Рыбакина — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:6 (9:7).

Предстоящий соперник на Australian Open — 2026:

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

