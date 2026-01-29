Елена Рыбакина, AO-2026: результаты матчей 29 января, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 29 января, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина провела предпоследний матч на турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. Она вышла в финал. «Чемпионат» публикует результаты и турнирный путь казахстанской спортсменки до титула.

Результаты Елены Рыбакиной на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Елена Рыбакина — Кая Юван (Словения) — 6:4, 6:3;

1/32 финала: Елена Рыбакина — Варвара Грачёва (Франция) — 7:5, 6:2;

1/16 финала: Елена Рыбакина — Тереза Валентова (Чехия) — 6:2, 6:3;

1/8 финала: Елена Рыбакина — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:3;

1/4 финала: Елена Рыбакина — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 7:5, 6:1.

1/2 финала: Елена Рыбакина — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 7:6 (9:7).

Предстоящий соперник на Australian Open — 2026:

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).