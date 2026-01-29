Определились финалистки Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде

Сегодня, 29 января, в Мельбурне завершились матчи стадии 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалисток турнира.

Теннис. Australian Open — 2026. Женщины. Финал:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Соболенко и Рыбакина играли в финале Australian Open в 2023 году. Тогда победу одержала Арина — 4:6, 6:3, 6:4.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз. Киз проиграла Пегуле в четвёртом круге AO-2026.