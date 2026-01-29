Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 29 января, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела шестой матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и оставшийся турнирный путь Арины Соболенко до титула.

Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1;

1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжосюань Бай (Китай) — 6:3, 6:1;

1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Анастасия Потапова (Австрия) — 7:6 (7:4), 7:6 (9:7);

1/8 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Виктория Мбоко (Канада, 17) — 6:1, 7:6 (7:1);

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ива Йович (США, 29) — 6:3, 6:0;

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 12) — 6:2, 6:3.

Следующий матч на Australian Open – 2026: