Арина Соболенко: мне не нравится сравнивать себя нынешнюю даже со вчерашней

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свои успешные выступления на Australian Open, где вышла в четвёртый финал подряд.

— Что такого в этом турнире и корте, что вы показываете здесь свой лучший теннис?

— Просто нравится здесь, этот стадион, Мельбурн. Просто получаю здесь удовольствие.

— Сравните свою нынешнюю форму с тремя предыдущими АО?

— Мне не нравится сравнивать себя нынешнюю даже со вчерашней. Мне кажется, это не лучшее занятие, нужно просто выходить и делать то, что должен сейчас. Каждый раз, когда вспоминаю, когда была хороша, стараюсь воспроизвести ту форму, а это не есть хорошо. Но если спросите, как сейчас себя чувствую, я довольна своим теннисом. Всё, над чем работала в межсезонье, работает. Я просто иду день за днём, — сказала Соболенко на пресс-конференции.