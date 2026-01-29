Australian Open — 2026, женщины, одиночный разряд: результаты 12-го игрового дня

Сегодня, 29 января, в Мельбурне определились финалисты Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. 1/2 финала. Результаты 29 января:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Элина Свитолина (Украина, 12) — 6:2, 6:3.

Джессика Пегула (США, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — 3:6, 6:7 (7:9).

Розыгрыш женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии — 2026 проходит с 18 по 31 января. Действующей победительницей является американская теннисистка Мэдисон Киз, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5). На этот раз белорусская спортсменка в финале сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.