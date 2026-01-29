«Какой же интересный финал нас ожидает!» Кузнецова — о матче Соболенко и Рыбакиной на AO

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова довольна тем, что в женском финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 сыграют первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и пятый номер мирового рейтинга казахстанка Елена Рыбакина.

«Женский финал Australian Open будет таким, как я и хотела до полуфиналов. И Арина Соболенко, и Лена Рыбакина за шесть матчей в Мельбурне не проиграли соперницам ни сета.

Три года назад в финале Australian Open между ними победу праздновала Арина, их последний матч друг с другом в финале Итогового [турнира WTA] выиграла Лена.

Какой же интересный финал нас ожидает! Кто окажется сильнее на этот раз? Интрига», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.