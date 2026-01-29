Скидки
«Пусть не боится». Арина Соболенко высказалась о судье, забравшей у неё очко за крик

«Пусть не боится». Арина Соболенко высказалась о судье, забравшей у неё очко за крик
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила тот факт, что судья её полуфинального матча на Открытом чемпионате Австралии — 2026 с украинкой Элиной Свитолиной посчитала помехой для соперницы её протяжный крик и сняла за это очко.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

— Момент, когда судья зафиксировала помеху, что тогда подумали об этом?
— Со мной такого никогда не случалось. Тем более с моими возгласами. Думаю, это была ошибка, я просто выдыхала. Мяч был глубоко, отскок был неправильным, и это просто тайминг, просто выдохнула. Это случилось естественно, а она зафиксировала помеху, и я такая: «Да что с тобой не так?» Думаю, судья ошиблась, ну да ладно. Она реально меня взбесила, и мне это, на самом деле, помогло и пошло на пользу моей игре. Я стала более агрессивной. Была недовольна решением судьи, это помогло мне взять этот гейм. Если она ещё когда-нибудь захочет так сделать, пусть не боится – давай, вперёд, мне это поможет.

— Когда в матче случается что-то, что, на ваш взгляд, несправедливое, вы начинаете играть лучше?
— Не знаю. Сегодня мне это помогло, я стала более агрессивной. Попросила посмотреть видеоповтор, она всё равно оставила своё решение в силе. Я-то думала кто-то другой будет принимать решение, а принимала всё равно она, поэтому понимала, что она его не изменит. Если дело в чём-то, что я не могу контролировать, мне всё равно. Думаю, это правильный подход к таким ситуациям, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

