«Я это уважаю». Соболенко – об отказе Свитолиной пожимать ей руку после полуфинала AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к тому, что украинка Элина Свитолина не стала пожимать ей руку после проигрыша (2:6, 3:6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

— Как относитесь к тому, что вам нельзя подойти и поприветствовать Свитолину после матча? Думаете об этом вообще?

— Я на этом не фокусируюсь, они уже давно это делают, это их решение, и я его уважаю. Я могу выразить уважение к ней в интервью на корте, она знает, что мы уважаем друг друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий – это их решение, и я его уважаю, — сказала Соболенко на пресс-конференции.