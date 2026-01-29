Скидки
Теннис

«Я это уважаю». Соболенко – об отказе Свитолиной пожимать ей руку после полуфинала AO-2026

«Я это уважаю». Соболенко – об отказе Свитолиной пожимать ей руку после полуфинала AO-2026
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к тому, что украинка Элина Свитолина не стала пожимать ей руку после проигрыша (2:6, 3:6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

— Как относитесь к тому, что вам нельзя подойти и поприветствовать Свитолину после матча? Думаете об этом вообще?
— Я на этом не фокусируюсь, они уже давно это делают, это их решение, и я его уважаю. Я могу выразить уважение к ней в интервью на корте, она знает, что мы уважаем друг друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий – это их решение, и я его уважаю, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

