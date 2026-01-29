«Я это уважаю». Соболенко – об отказе Свитолиной пожимать ей руку после полуфинала AO-2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как отнеслась к тому, что украинка Элина Свитолина не стала пожимать ей руку после проигрыша (2:6, 3:6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
— Как относитесь к тому, что вам нельзя подойти и поприветствовать Свитолину после матча? Думаете об этом вообще?
— Я на этом не фокусируюсь, они уже давно это делают, это их решение, и я его уважаю. Я могу выразить уважение к ней в интервью на корте, она знает, что мы уважаем друг друга как игроки, это единственное, что важно. А отсутствие рукопожатий – это их решение, и я его уважаю, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
