Арина Соболенко обратилась к Элине Свитолиной после полуфинала Australian Open — 2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко похвалила 12-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину за борьбу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Соболенко выиграла матч со счётом 6:2, 6:3.

— Вы что-то сказали Элине, когда подходили к сетке?

— Что касается Элины, у меня не было даже возможности сказать ей «молодец». Сейчас есть, так что молодец, отличный матч. Ты великолепный игрок и провела потрясающий турнир. Она играла невероятно. А после встречи я ничего ей не говорила, только поблагодарила судью — и всё, — сказала Соболенко на пресс-конференции.