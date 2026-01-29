Арина Соболенко обратилась к Элине Свитолиной после полуфинала Australian Open — 2026
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко похвалила 12-ю ракетку мира украинку Элину Свитолину за борьбу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026. Соболенко выиграла матч со счётом 6:2, 6:3.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
— Вы что-то сказали Элине, когда подходили к сетке?
— Что касается Элины, у меня не было даже возможности сказать ей «молодец». Сейчас есть, так что молодец, отличный матч. Ты великолепный игрок и провела потрясающий турнир. Она играла невероятно. А после встречи я ничего ей не говорила, только поблагодарила судью — и всё, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
