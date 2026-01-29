Рыбакина повторила достижение Соболенко, Азаренко и Осаки после выхода в финал AO-2026
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина стала четвёртой действующей теннисисткой, которой удалось выиграть свои первые два полуфинала в женском одиночном разряде Australian Open, сообщает Opta Ace. Ранее этого добились японка Наоми Осака и белоруски Арина Соболенко, Виктория Азаренко.
Сегодня, 29 января, Рыбакина в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026 со счётом 6:3, 7:6 (9:7) обыграла шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Свой первый полуфинал на AO Рыбакина выиграла в 2023 году, тогда она оказалась сильнее Азаренко (7:6 (7:4), 6:3). После чего Елена в трёх сетах уступила Соболенко в финале. Интересно, что за титул AO-2026 Рыбакина так же сразится с Соболенко.
