Арина Соболенко уступает лишь Серене и Энен по числу финалов в Австралии с 2000 года

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой восьмой финал на уровне WTA именно в Австралии. С 2000 года только американка Серена Уильямс и бельгийка Жюстин Энен добивались на австралийской земле большего, сообщает Opta Ace.

Лидеры WTA с 2000 года по количество финалов в Австралии:

1. Серена Уильямс (США) – 11.
2. Жюстин Энен (Бельгия) – 10.
3. Арина Соболенко (Беларусь) – 8.
4. Ким Клейстерс (Бельгия) – 7.
4. Виктория Азаренко (Беларусь) – 7.

Сегодня, 29 января, Соболенко со счётом 6:2, 6:3 обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину и вышла в финал Australian Open – 2026.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
