Арина Соболенко уступает лишь Серене и Энен по числу финалов в Австралии с 2000 года
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой восьмой финал на уровне WTA именно в Австралии. С 2000 года только американка Серена Уильямс и бельгийка Жюстин Энен добивались на австралийской земле большего, сообщает Opta Ace.
Лидеры WTA с 2000 года по количество финалов в Австралии:
1. Серена Уильямс (США) – 11.
2. Жюстин Энен (Бельгия) – 10.
3. Арина Соболенко (Беларусь) – 8.
4. Ким Клейстерс (Бельгия) – 7.
4. Виктория Азаренко (Беларусь) – 7.
Сегодня, 29 января, Соболенко со счётом 6:2, 6:3 обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину и вышла в финал Australian Open – 2026.
Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 11:45 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
12
Элина Свитолина
Э. Свитолина
