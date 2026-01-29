Арина Соболенко уступает лишь Серене и Энен по числу финалов в Австралии с 2000 года

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой восьмой финал на уровне WTA именно в Австралии. С 2000 года только американка Серена Уильямс и бельгийка Жюстин Энен добивались на австралийской земле большего, сообщает Opta Ace.

Лидеры WTA с 2000 года по количество финалов в Австралии:

1. Серена Уильямс (США) – 11.

2. Жюстин Энен (Бельгия) – 10.

3. Арина Соболенко (Беларусь) – 8.

4. Ким Клейстерс (Бельгия) – 7.

4. Виктория Азаренко (Беларусь) – 7.

Сегодня, 29 января, Соболенко со счётом 6:2, 6:3 обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину и вышла в финал Australian Open – 2026.