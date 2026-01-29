«Мы другие игроки». Соболенко — о том, станет ли матч с Рыбакиной повторением AO-2023
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, может ли её грядущий матч с казахстанкой Еленой Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 стать повторением их битвы в финале этого же турнира в 2023 году. Тогда Арина победила со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Australian Open (ж). Финал
28 января 2023, суббота. 11:45 МСК
25
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
5
Арина Соболенко
А. Соболенко
«Не буду смотреть на тот финал, мы обе уже другие игроки, через многое прошли, стали сильнее физически и ментально, наш теннис стал лучше. Буду подходить к этому финалу как к совершенно другому матчу. После того финала мы уже не раз играли. Буду подходить к этому поединку как к самому первому и постараюсь сделать всё возможное», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
