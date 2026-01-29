«Разочарована своим уровнем». Пегула — после поражения от Рыбакиной в полуфинале AO

Американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая в полуфинале Australian Open — 2026 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, прокомментировала своё поражение.

«Было очень тяжело. Очевидно, у меня были сетболы, и я была способна остаться в этом матче. В какие-то моменты могла повернуть всё вспять и гораздо лучше сыграть до конца, как раз дав себе шанс. Но да, это был тяжёлый вечер. Честно говоря, разочарована своим уровнем.

Ощутила, что не играла достойно почти вплоть до концовки, и даже в ней моя игра была достаточно нестабильной. Я потеряла пару мячей, когда у меня была куча возможностей. Чувствовалось, что мы обе в какие-то моменты проживали спад, но Елена просто сыграла чуть полноценнее меня. Поэтому я немного расстроена тем, что не могла показать лучший уровень в этот вечер», — цитирует Пегулу Punto de Break.