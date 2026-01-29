Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Разочарована своим уровнем». Пегула — после поражения от Рыбакиной в полуфинале AO

«Разочарована своим уровнем». Пегула — после поражения от Рыбакиной в полуфинале AO
Комментарии

Американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая в полуфинале Australian Open — 2026 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, прокомментировала своё поражение.

Australian Open (ж). 1/2 финала
29 января 2026, четверг. 13:25 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Было очень тяжело. Очевидно, у меня были сетболы, и я была способна остаться в этом матче. В какие-то моменты могла повернуть всё вспять и гораздо лучше сыграть до конца, как раз дав себе шанс. Но да, это был тяжёлый вечер. Честно говоря, разочарована своим уровнем.

Ощутила, что не играла достойно почти вплоть до концовки, и даже в ней моя игра была достаточно нестабильной. Я потеряла пару мячей, когда у меня была куча возможностей. Чувствовалось, что мы обе в какие-то моменты проживали спад, но Елена просто сыграла чуть полноценнее меня. Поэтому я немного расстроена тем, что не могла показать лучший уровень в этот вечер», — цитирует Пегулу Punto de Break.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко
Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android