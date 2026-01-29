«Разочарована своим уровнем». Пегула — после поражения от Рыбакиной в полуфинале AO

Американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая в полуфинале Australian Open — 2026 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, прокомментировала своё поражение.
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
«Было очень тяжело. Очевидно, у меня были сетболы, и я была способна остаться в этом матче. В какие-то моменты могла повернуть всё вспять и гораздо лучше сыграть до конца, как раз дав себе шанс. Но да, это был тяжёлый вечер. Честно говоря, разочарована своим уровнем.
Ощутила, что не играла достойно почти вплоть до концовки, и даже в ней моя игра была достаточно нестабильной. Я потеряла пару мячей, когда у меня была куча возможностей. Чувствовалось, что мы обе в какие-то моменты проживали спад, но Елена просто сыграла чуть полноценнее меня. Поэтому я немного расстроена тем, что не могла показать лучший уровень в этот вечер», — цитирует Пегулу Punto de Break.
- 29 января 2026
-
19:24
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:11
-
16:54
-
16:19
-
16:17
-
16:01
-
15:52
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:18
-
15:06
-
15:04
-
14:36
-
14:17
-
14:02
-
13:58
-
13:55
-
13:32
-
13:27
-
13:14
-
13:10
-
13:03
-
13:00