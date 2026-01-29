Australian Open — 2026, мужчины, одиночный разряд: расписание полуфинальных матчей

30 января состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии – 2026 по теннису в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с поединками 13-го игрового дня соревнований.

Теннис. Открытый чемпионат Австралии — 2026. Полуфиналы. Мужчины. Расписание на 30 января (время московское):

6:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 3).

11:30. Янник Синнер (Италия, 2) – Новак Джокович (Сербия, 4).

Отметим, ни один российский теннисист не смог пробиться в четвертьфинальную стадию Australian Open — 2026.

Действующим чемпионом AO у мужчин является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.