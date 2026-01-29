Скидки
Арина Соболенко отреагировала на слухи о возвращении Серены Уильямс

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к возможному возобновлению карьеры 23-кратной чемпионки мэйджоров американки Серены Уильямс.

— Ходят слухи, что Серена Уильямс может вернуться. Как к этому относитесь?
— Это потрясающе! Слышала, что она наслаждается жизнью. Я рада за неё, если она хочет вернуться, это будет её решение. Будет классно снова увидеть её в туре, она классная и весёлая. Будет круто!

— А в раздевалке это обсуждают?
— Не знаю, я лично не обсуждала это ни с кем. Думаю, все считают одинаково – что бы ни делало её счастливой, это её жизнь, и она может делать всё, что хочет, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

