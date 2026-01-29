Скидки
Теннис

Соболенко и Рыбакина — первые за 18 лет финалистки ТБШ, не проигравшие ни сета на мэйджоре

Соболенко и Рыбакина — первые за 18 лет финалистки ТБШ, не проигравшие ни сета на мэйджоре
Комментарии

Финал Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с пятым номером мирового рейтинга из Казахстана Еленой Рыбакиной, стал первым женским финалом турнира «Большого шлема» с 2008 года, где обе соперницы не проиграли ни одного сета на пути к титульному матчу, сообщает Opta Ace.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В последний раз на мэйджорах в столь доминантном стиле финалистки добирались до решающего матча на Уимблдоне-2008. Это были Винус и Серена Уильямс. В том матче Винус обыграла младшую сестру со счётом 7:5, 6:4.

Финал Соболенко – Рыбакина на Australian Open — 2026 пройдёт в субботу, 31 января.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Приложение для Android