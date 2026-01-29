Скидки
Арина Соболенко оценила мощь ударов Елены Рыбакиной перед их финалом на Australian Open

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на просьбу оценить мощь ударов чемпионки Уимблдона-2022, пятой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Как думаете, у неё такие же мощные удары, как у вас?
— У неё тяжёлые, глубокие, плоские удары, против таких нелегко. У нас с ней богатая история, она невероятная теннисистка, мы с ней провели много отличных битв, много финалов. С нетерпением жду того, чтобы противостоять её мощи, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко сразится с Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 31 января.

