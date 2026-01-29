Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Франсиско Ройгом

Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Франсиско Ройгом
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество со своим тренером, победителем девяти турниров ATP в парном разряде Франсиско Ройгом. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

«Франсис, спасибо за наше проведённое вместе время. Ты был для меня больше, чем просто тренером, и я буду ценить многие совместные моменты на корте и вне его. Несмотря на то, что мы пришли к решению, что не будем двигаться дальше вместе, знай, что я очень благодарна тебе за всё, чему ты меня научил, и дорожу воспоминаниями о совместном времени», — подписала Радукану совместное с бывшим тренером фото.

Материалы по теме
Эмма Радукану прокомментировала поражение от Потаповой на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android