Эмма Радукану прекратила сотрудничество с тренером Франсиско Ройгом

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прекратила сотрудничество со своим тренером, победителем девяти турниров ATP в парном разряде Франсиско Ройгом. Об этом она сообщила у себя на странице в соцсети.

«Франсис, спасибо за наше проведённое вместе время. Ты был для меня больше, чем просто тренером, и я буду ценить многие совместные моменты на корте и вне его. Несмотря на то, что мы пришли к решению, что не будем двигаться дальше вместе, знай, что я очень благодарна тебе за всё, чему ты меня научил, и дорожу воспоминаниями о совместном времени», — подписала Радукану совместное с бывшим тренером фото.