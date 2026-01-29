Елена Рыбакина оценила вклад Стефано Вукова в свой успех после выхода в финал AO-2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила вклад тренера Стефано Вукова в свой успех в последние полгода (победа в финале Итогового чемпионата WTA – 2025, титул WTA-500 в Нинбо, выход в финал Australian Open – 2026).

– За последние полгода мы стали свидетелями многих ваших успехов. Насколько вы связываете их с тем, что Стефано [Вуков] снова является частью вашей команды?

– Думаю, это очень помогает, потому что, конечно, он знает меня лучше всех. Его советы на корте, во время матчей, безусловно, имеют значение. То же самое касается и других членов моей команды. Считаю, это очень важно: я давно работаю с одним и тем же физиотерапевтом, с тренером по физподготовке мы тоже работаем уже некоторое время… Он ещё один тренер, который хорошо меня знает и очень мне помогает. Определённо, да, команда очень важна. Стефано тоже вносит свой вклад во все эти результаты, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.