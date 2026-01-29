Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина оценила вклад Стефано Вукова в свой успех после выхода в финал AO-2026

Елена Рыбакина оценила вклад Стефано Вукова в свой успех после выхода в финал AO-2026
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина оценила вклад тренера Стефано Вукова в свой успех в последние полгода (победа в финале Итогового чемпионата WTA – 2025, титул WTA-500 в Нинбо, выход в финал Australian Open – 2026).

– За последние полгода мы стали свидетелями многих ваших успехов. Насколько вы связываете их с тем, что Стефано [Вуков] снова является частью вашей команды?
– Думаю, это очень помогает, потому что, конечно, он знает меня лучше всех. Его советы на корте, во время матчей, безусловно, имеют значение. То же самое касается и других членов моей команды. Считаю, это очень важно: я давно работаю с одним и тем же физиотерапевтом, с тренером по физподготовке мы тоже работаем уже некоторое время… Он ещё один тренер, который хорошо меня знает и очень мне помогает. Определённо, да, команда очень важна. Стефано тоже вносит свой вклад во все эти результаты, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Материалы по теме
Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android