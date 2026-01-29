Рыбакина назвала ключевой фактор в её матче с Соболенко в финале Australian Open — 2026

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на матч с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.
«Последний матч, который мы здесь играли, был очень равным. Во время него у меня были небольшие шансы, но в конце третьего сета Арина сделала шаг вперёд. Она подавала намного лучше и заслужила победу.
С тех пор прошло много лет, сыграно много матчей. Надеюсь, я смогу использовать весь опыт, который приобрела в том финале, применить его в нашем субботнем матче, показать всё, на что способна, конечно, быть сосредоточенной на подаче. Поскольку мы обе очень агрессивные игроки, подача является ключевым фактором. Буду бороться до конца, и надеюсь, на этот раз удача будет на моей стороне», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Соболенко и Рыбакина уже встречались в финале Australian Open в 2023 году. Тогда сильнее была Арина – 4:6, 6:3, 6:4.
