Рыбакина назвала ключевой фактор в её матче с Соболенко в финале Australian Open — 2026

Рыбакина назвала ключевой фактор в её матче с Соболенко в финале Australian Open — 2026
Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась настроем на матч с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Последний матч, который мы здесь играли, был очень равным. Во время него у меня были небольшие шансы, но в конце третьего сета Арина сделала шаг вперёд. Она подавала намного лучше и заслужила победу.

С тех пор прошло много лет, сыграно много матчей. Надеюсь, я смогу использовать весь опыт, который приобрела в том финале, применить его в нашем субботнем матче, показать всё, на что способна, конечно, быть сосредоточенной на подаче. Поскольку мы обе очень агрессивные игроки, подача является ключевым фактором. Буду бороться до конца, и надеюсь, на этот раз удача будет на моей стороне», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Соболенко и Рыбакина уже встречались в финале Australian Open в 2023 году. Тогда сильнее была Арина – 4:6, 6:3, 6:4.

Комментарии
