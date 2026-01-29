Рыбакина ответила, что предпримет, если её подача не будет работать в матче с Соболенко

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что будет делать, если в матче с четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, её мощная подача не будет работать. Теннисистки встретятся 31 января в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

«Подача часто не работает так, как мне хотелось бы, нужно быть готовой выигрывать за счёт других аспектов своей игры. Думаю, что сейчас я стараюсь сохранять спокойствие в таких ситуациях, думать и приспосабливаться по ходу матча. Пока это работает. Так что надеюсь, подача поможет мне в субботу, но если нет, я всё равно постараюсь найти способ выиграть», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.