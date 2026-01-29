Елена Рыбакина рассказала, чем займётся в выходной перед финалом AO-2026 с Соболенко

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как проведёт свой выходной (30 января) перед финалом Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором встретится с победительницей турниров «Большого шлема», первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

«Я сохраню свою рутину. Потренируюсь, поработаю с физиотерапевтом. Может, чтобы сменить обстановку, выйду в город на небольшой шоппинг. Кто знает? Мне точно нужно сделать что-то новое! Хочу какое-то время побыть вне корта, чтобы освежить мысли перед матчем», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Рыбакина уступает со счётом 4-6 по личным встречам с Соболенко на уровне WTA.