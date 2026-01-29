Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина рассказала, чем займётся в выходной перед финалом AO-2026 с Соболенко

Елена Рыбакина рассказала, чем займётся в выходной перед финалом AO-2026 с Соболенко
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как проведёт свой выходной (30 января) перед финалом Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором встретится с победительницей турниров «Большого шлема», первым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я сохраню свою рутину. Потренируюсь, поработаю с физиотерапевтом. Может, чтобы сменить обстановку, выйду в город на небольшой шоппинг. Кто знает? Мне точно нужно сделать что-то новое! Хочу какое-то время побыть вне корта, чтобы освежить мысли перед матчем», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Рыбакина уступает со счётом 4-6 по личным встречам с Соболенко на уровне WTA.

Материалы по теме
Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко
Рыбакина спустя три года сразится за трофей Australian Open! Впереди — битва с Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android