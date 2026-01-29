«Нужно включиться в игру». Джокович — о настрое перед встречей с Синнером в 1/2 AO

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настрое перед матчем полуфинала Australian Open — 2026, где встретится с итальянцем Янником Синнером, занимающим в рейтинге ATP второе место.
«Я буду делать кое-что по-другому, каждый матч отличается, ты играешь с разным соперником, нужно адаптироваться. Есть база, над которой нужно работать, чтобы укрепить её, и второе — тактически адаптироваться к сопернику в этот день. С Синером у меня был отрицательный счёт в большинстве поединков за последние полтора года, я постараюсь это изменить.
Конечно, мы очень хорошо знаем друг друга. Даже если хорошо подготовиться, на корте всё должно быть в порядке. Синнер играет так хорошо — и он, и Алькарас — что это зависит не только от меня, но и от его уровня, поэтому в такие моменты я должен этим воспользоваться.
Такова простая реальность, такова ситуация. Это не значит, что я сдаюсь, совсем наоборот, хорошо, что у меня нет тех проблем со здоровьем, которые были в прошлом году. Нужно просто включиться в игру и выложиться на корте по максимуму», — цитирует Джоковича Sportklub.
