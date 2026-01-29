Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно включиться в игру». Джокович — о настрое перед встречей с Синнером в 1/2 AO

«Нужно включиться в игру». Джокович — о настрое перед встречей с Синнером в 1/2 AO
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настрое перед матчем полуфинала Australian Open — 2026, где встретится с итальянцем Янником Синнером, занимающим в рейтинге ATP второе место.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я буду делать кое-что по-другому, каждый матч отличается, ты играешь с разным соперником, нужно адаптироваться. Есть база, над которой нужно работать, чтобы укрепить её, и второе — тактически адаптироваться к сопернику в этот день. С Синером у меня был отрицательный счёт в большинстве поединков за последние полтора года, я постараюсь это изменить.

Конечно, мы очень хорошо знаем друг друга. Даже если хорошо подготовиться, на корте всё должно быть в порядке. Синнер играет так хорошо — и он, и Алькарас — что это зависит не только от меня, но и от его уровня, поэтому в такие моменты я должен этим воспользоваться.

Такова простая реальность, такова ситуация. Это не значит, что я сдаюсь, совсем наоборот, хорошо, что у меня нет тех проблем со здоровьем, которые были в прошлом году. Нужно просто включиться в игру и выложиться на корте по максимуму», — цитирует Джоковича Sportklub.

Материалы по теме
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android