Борис Беккер: играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мыслями о полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором сразятся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

«Я бы никогда не стал поставил против Джоковича, но играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии. Янник выиграл два турнира подряд, а Джокович проиграл ему два года назад в полуфинале. Но Новак выигрывал турнир 10 раз – если кто и знает, как побеждать на Открытом чемпионате Австралии, так это он.

Единственная причина, по которой Джокович играет в теннис, — это победы на турнирах «Большого шлема», цель достигнуть отметки в 25 титулов и 11 именно в Австралии. Он уже добился всего остального в теннисе. Он будет выкладываться на полную», — приводит слова Беккера TNT Sports.