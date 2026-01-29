Борис Беккер: играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мыслями о полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором сразятся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Я бы никогда не стал поставил против Джоковича, но играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии. Янник выиграл два турнира подряд, а Джокович проиграл ему два года назад в полуфинале. Но Новак выигрывал турнир 10 раз – если кто и знает, как побеждать на Открытом чемпионате Австралии, так это он.
Единственная причина, по которой Джокович играет в теннис, — это победы на турнирах «Большого шлема», цель достигнуть отметки в 25 титулов и 11 именно в Австралии. Он уже добился всего остального в теннисе. Он будет выкладываться на полную», — приводит слова Беккера TNT Sports.
- 29 января 2026
-
20:59
-
20:51
-
20:36
-
20:22
-
20:03
-
19:49
-
19:42
-
19:32
-
19:24
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:11
-
16:54
-
16:19
-
16:17
-
16:01
-
15:52
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:18
-
15:06
-
15:04
-
14:36
-
14:17
-
14:02