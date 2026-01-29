Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер: играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии

Борис Беккер: играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мыслями о полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором сразятся серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Я бы никогда не стал поставил против Джоковича, но играть с Синнером — это самое сложное, что можно делать в Австралии. Янник выиграл два турнира подряд, а Джокович проиграл ему два года назад в полуфинале. Но Новак выигрывал турнир 10 раз – если кто и знает, как побеждать на Открытом чемпионате Австралии, так это он.

Единственная причина, по которой Джокович играет в теннис, — это победы на турнирах «Большого шлема», цель достигнуть отметки в 25 титулов и 11 именно в Австралии. Он уже добился всего остального в теннисе. Он будет выкладываться на полную», — приводит слова Беккера TNT Sports.

Материалы по теме
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android