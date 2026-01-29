Беккер рассказал, что должен делать Джокович, чтобы обыграть Синнера на Australian Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, что должен сделать серб Новак Джокович (4), чтобы обыграть действующего чемпиона итальянца Янника Синнера (2) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2026.

«Надеяться, что Синнер тебе что-то отдаст сам, — ошибка. Нужно первым разводить по углам, нужно задавать темп матча, контролировать центр корта и зарабатывать лёгкие очки на первой подаче.

Нужно пробовать рисковать на второй подаче Синнера, к тому же не забывать, что Синнер испытывал физические трудности несколько дней назад, так что, если матч перевалит за три часа, не думаю, что это будет слабым местом Джоковича, даже несмотря на его возраст. Чем дольше он сможет продержаться в этом матче, тем выше его шансы на победу.

Если Новак будет сдерживать себя, будет играть слишком оборонительно и нерешительно, Синнер его раздавит. Если он выйдет на корт с настроем лучшего Джоковича, который когда-либо играл в Мельбурне, тогда у него есть шанс», — приводит слова Беккера TNT Sports.