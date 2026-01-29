«Улучшаюсь как игрок». Пегула — о собственном прогрессе на турнирах «Большого шлема»

Американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая пятой ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной в полуфинале Australian Open — 2026, заявила, что считает себя игроком высокого уровня и довольна игрой, которую показывает в последние годы выступлений на турнирах «Большого шлема».
«Провела тут потрясающий турнир. Сыграла в хороший теннис, обыграла топовых соперниц и боролась сегодня, но, конечно, хочется выиграть турнир, больно, когда этого не удаётся сделать. Тем не менее думаю, что опыт последних лет заставляет меня чувствовать себя лучше в этой фазе. Я сыграла два полуфинала турниров «Большого шлема» подряд, и это прекрасно, продолжаю закрепляться на этих позициях и ощущаю, что улучшаюсь как игрок.
Ясно, что сегодня хотела прежде всего выиграть, хотела победить на турнире. Но в то же время у меня получаются прекрасные результаты в последние годы. Думаю, что я топовая теннисистка. На хардовом покрытии, честно говоря, полагаю, вхожу в топ-3, а это большое достижение. Игроки, с которыми я встречалась в последнее время, выигрывали турнир или доходили до финала. Я заработала уверенность и опыт. Знаю, что имею такой уровень, с которым могу обыгрывать этих теннисисток. Доставляю им проблем, играя с ними», — цитирует Пегулу Punto de Break.
