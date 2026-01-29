Карлос Алькарас — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть полуфинал AO-2026

Завтра, 30 января шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Australian Open – 2026. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 6:30 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Алькарас и Зверев провели 10 встреч на уровне ATP. Карлос выиграл шесть из них. Их последний поединок прошёл в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2025 году. Алькарас победил со счётом 6:4, 6:3.

Отметим, Алькарас впервые в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.