Карлос Алькарас — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть полуфинал AO-2026
Поделиться
Завтра, 30 января шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым за выход в финал Australian Open – 2026. Их встреча пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся ориентировочно в 6:30 мск.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 06:30 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
3
Александр Зверев
А. Зверев
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Алькарас и Зверев провели 10 встреч на уровне ATP. Карлос выиграл шесть из них. Их последний поединок прошёл в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати в 2025 году. Алькарас победил со счётом 6:4, 6:3.
Отметим, Алькарас впервые в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 января 2026
-
22:00
-
21:49
-
21:30
-
20:59
-
20:51
-
20:36
-
20:22
-
20:03
-
19:49
-
19:42
-
19:32
-
19:24
-
19:00
-
18:52
-
18:52
-
18:34
-
18:26
-
18:10
-
17:56
-
17:49
-
17:43
-
17:11
-
16:54
-
16:19
-
16:17
-
16:01
-
15:52
-
15:48
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:26
-
15:18
-
15:06
-
15:04