Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — Янник Синнер: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

Новак Джокович — Янник Синнер: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

Сегодня, 30 января, на хардовых кортах в Мельбурне состоится полуфинальный матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. За выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и итальянский спортсмен Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP вторую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.

Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Новака Джоковича и Янника Синнера.

Синнеру предстоит защищать титул чемпиона турнира в этом сезоне. В 2025 году он обыграл соперника из Германии Александра Зверева (нынешняя третья ракетка мира).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android