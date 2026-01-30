Новак Джокович — Янник Синнер: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Сегодня, 30 января, на хардовых кортах в Мельбурне состоится полуфинальный матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. За выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и итальянский спортсмен Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP вторую строчку. Матч начнётся не ранее 11:30 мск.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Новака Джоковича и Янника Синнера.
Синнеру предстоит защищать титул чемпиона турнира в этом сезоне. В 2025 году он обыграл соперника из Германии Александра Зверева (нынешняя третья ракетка мира).
