«Очень расстроилась и занервничала». Рыбакина — о попытке камбэка Пегулы в полуфинале AO

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своём состоянии в тот момент, когда американка Джессика Пегула смогла переломить ход второго сета их матча в полуфинале Australian Open – 2026, отыгравшись с 3:5 до 5:5. Рыбакиной удалось выиграть тай-брейк со счётом 9:7.

«Да, очень расстроилась и занервничала, когда всё пошло не по плану. Я вела 5:3, а потом счёт стал 5:5, если я правильно помню. Было очень близко. Думаю, Джессика тоже прибавила – она начала лучше принимать и создавать давление, затягивая розыгрыши. Так что я просто думала о каждом очке и старалась бороться по максимуму. Рада, что всё сложилось в мою пользу», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.