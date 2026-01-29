Арина Соболенко: знаю, что было не так во всех финалах, которые проиграла

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на финал Открытого чемпионата Австралии – 2026, где сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

— Раньше вы говорили, что ваша цель – выиграть больше финалов, потому что вы постоянно в финалах. В межсезонье работали над тем, чтобы иначе подходить к финалам? Чтобы показывать свой лучший теннис в самый важный момент.

— Знаю, что было не так во всех финалах, которые играла и проиграла. В прошлом году я вынесла много уроков о себе, это точно не повторится в этом сезоне. Просто буду стараться подходить к каждому финалу иначе. Тогда я злилась и расстраивалась из-за того, что происходило в моменте. Сейчас я готова ко всему, что будет в финале. Готова биться и делать всё возможное. Думаю, с таким подходом показываю лучший теннис. Такой у меня подход к финалам в этом сезоне.

— Четвёртый финал подряд здесь, считаете себя определяющим, эпохальным игроком этого турнира? Что у вас есть шанс не просто войти в историю, но и стать определяющей фигурой эпохи?

— Не думаю об этом, просто делаю свою работу и иду день за днём, от гейма к гейму. Фокусироваться на настоящем – правильный подход, а в конце карьеры уже можно будет посмотреть и обсудить это. Пока что я просто стараюсь делать свою работу, — сказала Соболенко на пресс-конференции.