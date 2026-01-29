Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: знаю, что было не так во всех финалах, которые проиграла

Арина Соболенко: знаю, что было не так во всех финалах, которые проиграла
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на финал Открытого чемпионата Австралии – 2026, где сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Australian Open (ж). Финал
31 января 2026, суббота. 11:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

— Раньше вы говорили, что ваша цель – выиграть больше финалов, потому что вы постоянно в финалах. В межсезонье работали над тем, чтобы иначе подходить к финалам? Чтобы показывать свой лучший теннис в самый важный момент.
— Знаю, что было не так во всех финалах, которые играла и проиграла. В прошлом году я вынесла много уроков о себе, это точно не повторится в этом сезоне. Просто буду стараться подходить к каждому финалу иначе. Тогда я злилась и расстраивалась из-за того, что происходило в моменте. Сейчас я готова ко всему, что будет в финале. Готова биться и делать всё возможное. Думаю, с таким подходом показываю лучший теннис. Такой у меня подход к финалам в этом сезоне.

— Четвёртый финал подряд здесь, считаете себя определяющим, эпохальным игроком этого турнира? Что у вас есть шанс не просто войти в историю, но и стать определяющей фигурой эпохи?
— Не думаю об этом, просто делаю свою работу и иду день за днём, от гейма к гейму. Фокусироваться на настоящем – правильный подход, а в конце карьеры уже можно будет посмотреть и обсудить это. Пока что я просто стараюсь делать свою работу, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Судья меня реально взбесила. Но мне это помогло». Соболенко — о выходе в финал АО
«Судья меня реально взбесила. Но мне это помогло». Соболенко — о выходе в финал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android