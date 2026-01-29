Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он величайший». Кафельников ответил, с кем бы хотел провести теннисный матч

«Он величайший». Кафельников ответил, с кем бы хотел провести теннисный матч
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников ответил, с кем из спортсменов хотел бы провести матч, будучи в своей лучшей форме.

«Не могу на этот вопрос дать однозначный ответ. Наверное, с тем, кто считается величайшим теннисистом в истории, — Новаком Джоковичем. Он величайший, потому что это лучший человек в нашем виде спорта. Как бы закончился матч? Не знаю, затрудняюсь ответить. Всегда оценивал свой прайм на достаточно высоком уровне. Конечно, я понимаю, что Джокович — это, безусловно, топ из топов, но если бы даже я и проиграл, дал бы бой», — сказал Кафельников в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.

Материалы по теме
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
«По конспектам Синнера с Уимблдона?» Что поможет Джоковичу в полуфинале АО-2026 с Янником
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android