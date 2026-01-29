«Он величайший». Кафельников ответил, с кем бы хотел провести теннисный матч

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников ответил, с кем из спортсменов хотел бы провести матч, будучи в своей лучшей форме.

«Не могу на этот вопрос дать однозначный ответ. Наверное, с тем, кто считается величайшим теннисистом в истории, — Новаком Джоковичем. Он величайший, потому что это лучший человек в нашем виде спорта. Как бы закончился матч? Не знаю, затрудняюсь ответить. Всегда оценивал свой прайм на достаточно высоком уровне. Конечно, я понимаю, что Джокович — это, безусловно, топ из топов, но если бы даже я и проиграл, дал бы бой», — сказал Кафельников в видео, опубликованном в телеграм-канале First&Red.