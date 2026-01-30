Медведев и Андреева заработали самые большие призовые из россиян на Australian Open — 2026

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга WTA 18-летняя россиянка Мирра Андреева заработали наибольшее количество призовых из россиян на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
Медведев и Андреева выступили в Мельбурне только в одиночном разряде. Они успешно вышли во вторую неделю турнира, однако проиграли в четвёртом круге. За это каждому из них причитается по 480 тыс. австралийских долларов (далее A$) или примерно по $ 336 тыс. (окончательные суммы в $, которые будут опубликованы в понедельник, 2 февраля, могут незначительно отличаться в ту или иную сторону ввиду колебаний курса валют).
Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2026
|Место
|Теннисист
|Одиночка
|Пара
|Сумма, A$
|Сумма, $
|1-2-е
|Даниил Медведев
|480 000
|480 000
|336 000
|1-2-е
|Мирра Андреева
|480 000
|480 000
|336 000
|3-4-е
|Диана Шнайдер
|327 750
|22 000
|349 750
|244 825
|3-4-е
|Анна Калинская
|327 750
|22 000
|349 750
|244 825
|5-7-е
|Андрей Рублёв
|327 750
|327 750
|229 425
|5-7-е
|Карен Хачанов
|327 750
|327 750
|229 425
|5-7-е
|Оксана Селехметьева
|327 750
|327 750
|229 425
|8-9-е
|Анастасия Павлюченкова
|150 000
|32 000
|182 000
|127 400
|8-9-е
|Анна Блинкова
|150 000
|32 000
|182 000
|127 400
|10-11-е
|Екатерина Александрова
|150 000
|22 000
|172 000
|120 400
|10-11-е
|Людмила Самсонова
|150 000
|22 000
|172 000
|120 400
|12-е
|Анастасия Захарова
|150 000
|150 000
|105 000
|13-е
|Вера Звонарёва*
|137 500
|137 500
|96 250
|14-е
|Мария Козырева
|32 000
|32 000
|22 400
|15-17-е
|Александра Панова*
|22 000
|22 000
|15 400
|15-17-е
|Ирина Хромачёва*
|22 000
|22 000
|15 400
|15-17-е
|Елена Приданкина
|22 000
|22 000
|15 400
* Без учёта микста. Организаторы турнира пока не предоставили данные по распределению этих призовых.