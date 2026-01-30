Медведев и Андреева заработали самые большие призовые из россиян на Australian Open — 2026

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга WTA 18-летняя россиянка Мирра Андреева заработали наибольшее количество призовых из россиян на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Медведев и Андреева выступили в Мельбурне только в одиночном разряде. Они успешно вышли во вторую неделю турнира, однако проиграли в четвёртом круге. За это каждому из них причитается по 480 тыс. австралийских долларов (далее A$) или примерно по $ 336 тыс. (окончательные суммы в $, которые будут опубликованы в понедельник, 2 февраля, могут незначительно отличаться в ту или иную сторону ввиду колебаний курса валют).

Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2026

Место Теннисист Одиночка Пара Сумма, A$ Сумма, $ 1-2-е Даниил Медведев 480 000 480 000 336 000 1-2-е Мирра Андреева 480 000 480 000 336 000 3-4-е Диана Шнайдер 327 750 22 000 349 750 244 825 3-4-е Анна Калинская 327 750 22 000 349 750 244 825 5-7-е Андрей Рублёв 327 750 327 750 229 425 5-7-е Карен Хачанов 327 750 327 750 229 425 5-7-е Оксана Селехметьева 327 750 327 750 229 425 8-9-е Анастасия Павлюченкова 150 000 32 000 182 000 127 400 8-9-е Анна Блинкова 150 000 32 000 182 000 127 400 10-11-е Екатерина Александрова 150 000 22 000 172 000 120 400 10-11-е Людмила Самсонова 150 000 22 000 172 000 120 400 12-е Анастасия Захарова 150 000 150 000 105 000 13-е Вера Звонарёва* 137 500 137 500 96 250 14-е Мария Козырева 32 000 32 000 22 400 15-17-е Александра Панова* 22 000 22 000 15 400 15-17-е Ирина Хромачёва* 22 000 22 000 15 400 15-17-е Елена Приданкина 22 000 22 000 15 400

* Без учёта микста. Организаторы турнира пока не предоставили данные по распределению этих призовых.