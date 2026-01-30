Скидки
Медведев и Андреева заработали самые большие призовые из россиян на Australian Open — 2026

Чемпион US Open – 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и седьмой номер рейтинга WTA 18-летняя россиянка Мирра Андреева заработали наибольшее количество призовых из россиян на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

Медведев и Андреева выступили в Мельбурне только в одиночном разряде. Они успешно вышли во вторую неделю турнира, однако проиграли в четвёртом круге. За это каждому из них причитается по 480 тыс. австралийских долларов (далее A$) или примерно по $ 336 тыс. (окончательные суммы в $, которые будут опубликованы в понедельник, 2 февраля, могут незначительно отличаться в ту или иную сторону ввиду колебаний курса валют).

Призовые российских теннисистов на Australian Open — 2026

МестоТеннисистОдиночкаПараСумма, A$Сумма, $
1-2-еДаниил Медведев480 000480 000336 000
1-2-еМирра Андреева480 000480 000336 000
3-4-еДиана Шнайдер327 75022 000349 750244 825
3-4-еАнна Калинская327 75022 000349 750244 825
5-7-еАндрей Рублёв327 750327 750229 425
5-7-еКарен Хачанов327 750327 750229 425
5-7-еОксана Селехметьева327 750327 750229 425
8-9-еАнастасия Павлюченкова150 00032 000182 000127 400
8-9-еАнна Блинкова150 00032 000182 000127 400
10-11-еЕкатерина Александрова150 00022 000172 000120 400
10-11-еЛюдмила Самсонова150 00022 000172 000120 400
12-еАнастасия Захарова150 000150 000105 000
13-еВера Звонарёва*137 500137 50096 250
14-еМария Козырева32 00032 00022 400
15-17-еАлександра Панова*22 00022 00015 400
15-17-еИрина Хромачёва*22 00022 00015 400
15-17-еЕлена Приданкина22 00022 00015 400

* Без учёта микста. Организаторы турнира пока не предоставили данные по распределению этих призовых.

