Новак Джокович — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Сегодня, 30 января, в Мельбурне состоится полуфинальный матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. За выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP вторую строчку.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 11:30 МСК
Матч начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
В этом сезоне Синнеру предстоит защищать титул действующего чемпиона австралийского турнира. В 2025 году в финале он одолел соперника из Германии Александра Зверева (нынешняя третья ракетка мира).
