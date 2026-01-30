Новак Джокович — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 30 января, в Мельбурне состоится полуфинальный матч турнира «Большого шлема» Australian Open — 2026. За выход в финал сразятся четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP вторую строчку.

Матч начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинальной встречи между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.

В этом сезоне Синнеру предстоит защищать титул действующего чемпиона австралийского турнира. В 2025 году в финале он одолел соперника из Германии Александра Зверева (нынешняя третья ракетка мира).